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Форвард Оболоні прокоментував прийдешній матч проти Руху.

У двадцять восьмому турі української Прем’єр-ліги київська Оболонь проведе гостьовий матч проти львівського Руху.

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Напередодні протистояння нападник "пивоварів" Ігор Краснопір поділився очікуваннями від гри.

"Дуже радісно було на душі від голу у ворота ЛНЗ, оскільки, нарешті команда перемогла. Також я був дуже щасливий, що вдалось відзначитися забитим м’ячем, для нападника голи додають відчуття впевненості.

Думаю, що така наша безпрограшна серія утворилась завдяки тому, що у кожній грі уся наша команда викладалися на максимум, навіть ціною травм. За це й була винагорода.

Попередній поєдинок проти Руху на Арені Львів був надскладним, оскільки Рух молода та дуже хороша команда. Вони грають в інтенсивний футбол, тому нам було дуже не просто. Емоційна напруга тої зустрічі мені дуже запам’яталась.

Так, звісно, буду радий знову зустрітись із своїми партнерами по молодіжній збірній.

Рух — швидка команда з хорошими молодими виконавцями в її складі. На мою думку усі клуби, які грають в УПЛ цілком заслужено знаходяться на своїх місцях, а Рух тим паче.

Буду намагатися робити від себе усе можливе, аби допомогти команді боротись за виживання. Думаю, кожна команда, яка грає вдома завжди має перевагу в плані вболівальників та рідних стін. Тому погоджуюсь, у домашніх матчах нам легше грати у ментальному плані і як підсумок, результати кращі.

Особисто для мене найскладнішим у цьому сезоні наразі був матч проти ЛНЗ у першому колі. У тій грі нашій команді зовсім нічого не вдалось протиставити супернику.

Інтерес інших клубів до мене? Чесно кажучи нічого не чув про це", — заявив український виконавець.

Матч Оболонь — Рух відбудеться 11 травня, о 15:30.