Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 11 травня 2024 року.

У рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги Минай у матчі з голлівудською розв'язкою здійснив вольовий камбек проти Ворскли.

Полтавська команда до 68-ої хвилини мала перевагу над суперником у два м'ячі, проте у підсумку гол Ременяка, автогол Павлюка та реалізований пенальті Вітенчука принесли до активу закарпатців важливі три очки.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Минай у рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Ворскла — Минай 2:3

Голи: Павлюк, 36, Глущенко, 55 — Ременяк, 68, Павлюк, 78 (авт.), Вітенчук, 90+11 (пен.)

На 90+6-й хвилині Феліпе Родрігес дос Сантос (Ворскла) не забив пенальті (воротар).



Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Павлюк, Бацула — Скляр (Челядін, 57), Сіссоко — Кане (Корнієнко, 81), Глущенко (Феліпе, 85), Мякушко (Нестеренко, 81) — Степанюк.



Минай: Кемкін — Скиба (Семотюк, 62), Чуєв, Прокопчук — Дмитрук, Вітенчук, Петько (Нємчанінов, 75), Ременяк — Кораблін (Гунічев, 46), Устименко (Корнійчук, 90), Вакула (Попов, 90).



Попередження: Степанюк, Челядін, Глущенко, Феліпе — Петько, Скиба