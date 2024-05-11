Команда Маріно Пушича виграла головний матч сезону.
Шахтар — Динамо Київ, фото УПЛ
11 травня 2024, 19:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Шахтар — Динамо Київ 1:0
Гол: Судаков, 33 (пен.)
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові (Ракіцький, 71) — Криськів — Зубков (Егіналду, 84), Бондаренко (Степаненко, 61), Судаков (Марлон, 84), Кевін — Сікан (Траоре, 61).
Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Дячук, Вівчаренко (Дубінчак, 88) — Бражко — Волошин (Ярмоленко, 46), Шапаренко, Буяльський (Шепелєв, 77), Кабаєв (Пономаренко, 88) — Ванат.
Попередження: Судаков, Матвієнко, Конопля — Ярмоленко, Шапаренко
Егіналду (Шахтар) вилучений після свистка (неспортивна поведінка).