Україна

Захисник Кривбасу прокоментував прийдешню гру проти Полісся.

Криворізький Кривбас у двадцять восьмому турі української Прем’єр-ліги прийматиме житомирське Полісся.

УПЛ. Анонс матчiв другого дня 28-го туру

Напередодні гри захисник "червоно-білих" Натанаель Сантіні розповів про стан власної команди.

"На початку другого тайму попереднього матчу проти Дніпра-1 відчув себе не дуже добре. Тому згодом попросив тренера про заміну. Сподіваюсь, зараз все буде гаразд.

Ми були дуже розчаровані тією поразкою, це був не наш день. Дійсно, прикро, що ми поступились у важливому матчі. Упевнений цей результат зробить нашу команду тільки сильнішою.

Час підготовки до матчу проти Полісся ми витратили на розбір гри опонента. Із гравців того клубу знаю тільки Яссіна Фортюне, із яким ми разом виступали у Сьоні. У цілому це хороший суперник, але ми налаштовані тільки на перемогу.

Так, звісно, що з Яссіном ми вже обговорили майбутнє протистояння наших команд. І, хочу сказати, що завжди дещо важко психологічно протистояти колишнім одноклубникам, друзям. Але це футбол.

Із адаптацією в Кривому Розі все добре. Як я вже казав, тут мене прийняли дуже добре. Кривбас — це дійсно велика "червоно-біла" сім’я", — заявив гваделупський виконавець.

Матч Кривбас — Полісся відбудеться 12 травня, о 18:00.