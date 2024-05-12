Україна

Команда Юрія Максимова відверто розчарувала невмотивованою грою в атаці.

Цікаві сценарії розгортаються в українській Прем’єр-лізі на завершення поточного сезону. Якщо з визначенням чемпіона країни та володаря другого місця все вже зрозуміло, то щодо третього рядка все залишались відкриті питання. На початку тижня дніпровський Дніпро-1 різко підняв рівень інтриги, обігравши криворізький Кривбас на власному полі (1:0), після чого команда Юрія Максимова залишилась прямим переслідувачем "червоно-білих" у турнірній таблиці.

І хоча від СК усе ще мало що залежало на дистанції, бо радше треба було дочекатись на збіг великої кількості різноманітних чинників. Але без перемог у всіх без виключення трьох останніх матчів сезону Дніпро-1 узагалі не міг ні на що розраховувати. Першою перепоною на цьому шляху для колективу Максимова стала Олександрія Руслана Ротаня, яка перебувала на межі від зони перехідних матчів.

Минув перший тайм звітного матчу, а що таке атака дніпрян станом на сьогоднішній день ми так і не дізнались. Узагалі нічого не створила команда Максимова, і це при тому, що до її складу повернувся хоча б той-таки Олександр Філіппов. Натомість у господарів моментів було вдосталь. Залишалось тільки забивати, із чим у "поліграфів" традиційно виникли складнощі.

Безерра був помітним на полі вже з перших миттєвостей гри, і на 18 хвилині саме його удар головою з відскоку від подачі кутового з лівого флангу на дальню стійку завершився ударом у лівий кут воріт. Але що було потім після цього епізоду — то загадка для всіх присутніх. Майже дев’ять хвилин дивитись перегляд повтору на VAR, бо там на самій лінії Шостак із чистого положення зачепив той м’яч, — це вже занадто.

Але гру зрештою було поновлено. Для того, щоб ми подивились за черговими моментами у воріт Дніпра-1, певна річ. Захист гостей відмовлявся працювати й незабаром мав отримати за це покарання, але Безерра під час перекидання над воротарем із правого флангу штрафного влучив у поперечину з гострого кута. Проте ключовою проблемою СК був геть не рахунок, а відсутність думки попереду до перерви.

У другому таймі в складі гостей на різних інтервалах почергово з’являлись Лєднєв, Піхальонок, Третьяков та Когут. Прізвища — потужні, гравці — майстри своєї справи. Але цього дня команда Максимова просто не грала, тож на старенькому Запорожці ці круті колеса виглядали, м’яко кажучи, недоречними. Олександрія теж особливо не горіла бажанням щось створювати, тож легендарний Ротань-бол перетравив чергового суперника. Кривбас тим часом може видихати спокійно.

У наступному турі Олександрія гостюватиме у рівненського Вересу, тоді як дніпровський Дніпро-1 прийматиме донецький Шахтар.— Дніпро-1 1:0Шостак, 18Шевченко — Скорко, Кампуш, Копина, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Кулаковський (Костишин, 59) — Шостак (Сігеєв, 67), Ковалець (Кравченко, 85), Безерра (Погорілий, 68).Волинець — Адамюк, Сваток, Сарапій, Пасіч (Третьяков, 61) — Бабенко, Рубчинський (Когут, 80) — Мірошніченко (Лєднєв, 46), Очеретько, Гаджиєв (Піхальонок, 57) — Філіппов (Ківінда, 57).Попередження: Шевченко — Ківінда, Сарапій