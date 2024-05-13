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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 28-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють ковалівський Колос та черкаський ЛНЗ.

Ковалівський Колос та черкаський ЛНЗ зіграють поміж собою в рамках двадцять восьмого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Колос у Ковалівці.

Олександр Поздєєв, після поразки від луганської Зорі (0:1), залучив до стартового складу Ільїна праворуч у півзахисті.

Олег Дулуб, на тлі поразки від київської Оболоні (0:1), використав із перших хвилин Пенькова в рамці воріт, тоді як Тілль повернеться в центрі поля, а Ейнел зіграє в атаці.

Колос: Фесюн — Бурда, Бондаренко, Чорноморець, Цуріков — Ільїн, Оріховський, Демченко, Топалов — Велетень, Рангел.

Запасні: Мисак, Пахолюк, Кукош, Гончаренко, Поправка, Мілько, Криворучко, Салабай, Гусол, Паулаускас, Дієго.



ЛНЗ: Пеньков — Муравський, Саліху, Каплієнко — Стасюк, Бойко, Тілль, Яшарі, Г. Пасіч — Молло, Ейнел.

Запасні: Кучеренко, Самойленко, Тарасенко, Рибалка, Тищенко, Шестаков, Прядун, Наумець, Хобленко.



Гра Колос — ЛНЗ почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.