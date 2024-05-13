Команди обмінялися голами, але сильнішого не виявили.
Зоря - Верес, УПЛ
13 травня 2024, 19:55
У рамках 28-го туру УПЛ Зоря в рамках номінального господаря приймала Верес.
Команди обмінялися голами, але переможця так і не виявили — 1:1.
Зоря — Верес 1:1
Голи: Яцик, 9 - Шастал, 60
Зоря: Сапутін — Кирюханцев (Мічін, 68), Бутко, Джордан, Вантух — Башич — Яцик (Чурко, 85), Мишньов (Горбач, 68), Антюх — Ндур (Коджо Жан Клод, 61), Герреро
Верес: Ющишин — Гакман, Курко, Вовченко, Сміян — Кльоц (Кухарук, 81), Кучеров — Дахновський (Янаков, 81), Сікейра Аугушту (Мрвальєвич, 81), Шарай (Шастал, 46) — Гайдучик (Морозко, 64)
Попередження: Вантух.