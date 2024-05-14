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Капітан Ворскли висловився про майбутній фінальний матч Кубка України проти Шахтаря.

У фіналі цього розіграшу Кубка України на нас чекає протистояння між полтавською Ворсклою та донецьким Шахтарем, які вже зустрічалися між собою у вирішальному раунді цього турніру в 2009 году — тоді перемогу здобули "зелено-білі" з рахунком 1:0.

Капітан полтавської команди Ігор Пердута поділився очікуваннями від майбутнього вирішального поєдинку з "гірниками" за трофей.

"Передусім я теж хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми можемо дозволити собі грати фінал Кубка України й узагалі чемпіонат. Щодо значення цієї гри, то це дуже важливий матч. Сподіваюся, ми покажемо свій максимум та порадуємо вболівальників Полтави й України.

Так, з хлопцями говорили, що Миколайович знає, як перемагати Шахтар, і він це показав 2009 року. Виносити з роздягальні про це нічого не будемо. Думаю, він усе нам сьогодні-завтра детальніше розкаже та підкаже. І маю надію, що ми зможемо це зробити завтра", — цитує слова Ігоря Пердути офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, фінал Кубка України між полтавською Ворсклою та донецьким Шахтарем відбудеться у середу, 15 травня, о 19:00. Слідкуйте за ключовими подіями цього протистояння в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua. У прямому ефірі матч покаже телеканал ICTV2.