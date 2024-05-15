Україна

Football.ua представляє прев'ю фiнала Кубка України, який відбудеться 15 травня та розпочнеться о 19:00.

Середа, 15 квiтня, 19:00. Стадіон “Авангард”, Рiвне. Пряма трансляція на ICTV2. Арбiтр: Вiталiй Романов

15 років потому. Дюма таке не писав, але цей сюжет також дуже, дуже сильний. У 2009 році Шахтар, який тільки-но виграв Кубок УЄФА, приїхав на ледве відкриту “Дніпро-Арену” – і програв Ворсклі. З того часу в заявках команд залишився лише Володимир Чеснаков, який дослужився до капітана Ворскли. У Шахтаря мало не дотягнув Чигринський, якого відзаявили цієї весни – натомість багато учасників того матчу змінили форму на різноманітні костюми. Даріо Срна, Андрій П'ятов і, як ми побачили з чемпіонського нагородження, Олексій Гай близькі й сучасному Шахтарю – втім, як і Долганській сучасній Ворсклі.

Погано те, що Ворсклі абсолютно нічого протиставити Шахтарю, крім умовного духу предків. “Гірники”, звичайно, не та бронебійна команда, що 15 років тому, і Марселю вони цього разу програли – але це не йде в жодне порівняння з тим, яке круте піке пережила команда з Полтави.

Тоді, 2009-го, перемога Ворскли і сенсацією особливої не виглядала. Так, Шахтар мав купу зірок сьогоднішнього і завтрашнього дня, але й у полтавців був дуже класний підбір гравців: із Сачко, Цуррі, Даллку, Кулаковим, Маркоскі, Ярмашом, Красноперовим... І, звичайно, на чолі всього був досвідчений і при цьому у розквіті тренерської форми Микола Павлов, який зміг розкласти гру “гірників” на атоми та скористатися вилученням Фернандіньйо.

Нині, за 15 років, з воріт кудись убік змістився Сергій Долганський, якого навіть уточнення “в. о.” позбавляти не стали. І поки немає жодного приводу вважати, що після закінчення сезону він втратить цю приставку або хоча б продовжить працювати в тому ж статусі. І це не інсайд, якщо що. Просто так мотивують думати результати: 12 ігор, 8 поразок, останні п'ять із них – у п'яти останніх матчах. Фактично, Долганський виграв одну важливу гру, півфінал Кубка – і лише через це працює із командою досі.

Можна довго говорити про складні обставини, обмеженість на трансферному ринку (з плюс одним центральним захисником гра могла б бути набагато стабільнішою), але, вибачте, Долганський саме на такі умови і підписувався, в ідеальну команду його ніхто не призначив би. І щоб не перетворювати 2:0 на 2:3 з Мінаєм, точно не потрібен ідеальний склад. Велика-велика підозра, що досвідчений тренер такий матч би не відпустив...

Загалом, справи у Ворскли погані, і Шахтар явний фаворит. Особлива проблема – у тому, що полтавці особливi проблеми з тією ланкою, яка може виручити саме андердога. Оборона підводить: просто немає двох центральних захисників, на яких Долганський може покластися. Чеснаков навіть у заявку не потрапляє з листопада, тож “переклички” з тим фіналом, швидше за все, не буде. Тьягу Сантана не грає, Хрипчук та Павлюк постійно помиляються – і Долганський рухає до центру оборони флангових гравців. Але “привозять” і вони: в останньому турі Минаю дуже допоміг Пердута, який грав саме центрального захисника.

Шахтар же, тим часом, забиває багато, виграє 2024-го абсолютно у всіх українських суперників і має дуже глибокий склад. Але фаворитом він був і 15 років тому – і тоді, як на мене, не зміг показати свій максимум на тлі спустошення після великої та масштабної перемоги. Зараз пауза після перемоги, цього разу у вигляді чемпіонського титулу, ще менша: 2009-го були 10 днів перерви, зараз лише три. Подивимося, чи зможуть “гірники” настроїтись на гру цього разу.

СЛОВА, СЛОВА, СЛОВА

Сергій Долганський:



– По-перше, ми розуміємо, завдяки кому ми з вами тут знаходимося, тому велика подяка та велика повага до людей, які захищають нашу батьківщину. Минулого року ми навіть не думали і не мріяли про це, тож усе – завдяки їм. І ця гра буде присвячена саме їм. Що ж до матчу, то це фінал. Для таких команд, як Ворскла, фінал – це подія великого масштабу. Це Шахтар, може, грає через рік чи щороку фінали, а для нас це подія, яка творить історію нашого клубу. Тут навіть нема про що говорити: це подія, задля якої ми взагалі граємо у футбол, і це велика мотивація для нас всіх. Не має значення все, що було до цього, має значення лише одна гра, яка вирішує все.

Ігор Пердута:



– З хлопцями говорили, що Миколайович знає, як обігрувати Шахтар, і він це показав 2009 року. Виносити з роздягальні про це нічого не будемо. Думаю, він усе нам сьогодні-завтра детальніше розкаже та підкаже. І маю надію, що ми зможемо це зробити завтра.

Маріно Пушич:

- Коли ти граєш фінальний матч, то це завжди значуща гра. Тому буде багато емоцій, гордість за те, що ти у фіналі, а також амбіції перемогти. У фіналі граємо за трофей, тож ми з нетерпінням чекаємо на цей матч і прагнемо перемогти. Ми отримали багато емоцій від перемоги в чемпіонаті, це було чудово, але наш сезон ще не закінчився. Хочемо завершити його гідно, і завтра покажемо нашу найкращу гру, щоб знову порадувати наших вболівальників.

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