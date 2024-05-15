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Голкіпер Кривбасу прокоментував поразку від Полісся.

У двадцять восьмому турі української Прем’єр-ліги криворізький Кривбас на власному полі поступився житомирському Поліссю.

Кривбас — Полісся 0:1 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри воротар "червоно-білих" Володимир Маханьков прокоментував виступ власної команди.

"Змішані емоції, адже прикро поступились. Гра розтягнулась на два дні. Звичайно, хотілось би перемогти, порадувати вболівальників.

Так, дійсно, у цілому ми задоволені цим роком, адже поставлена задача виконана — зайняли третє місце у важкому сезоні УПЛ.

Дякуємо всім, хто підтримує Кривбас, хто працює в клубній структурі. Це серйозне досягнення для нашого клубу. Ми не зупиняємось та будемо продовжувати працювати.

Важко сказати. Суперник також має кваліфікованих гравців, тому нам було непросто. Певно, це перший такий матч в УПЛ, коли було настільки багато тривог, пауз. Обидві команди багато часу витратили на розминки. Але ми боролись до кінця. Це футбол. У найближчих двох матчах ми налаштовані показати, що заслуговуємо цього високого місця, на якому фінішували.

Під час тривог є час, щоб обговорити ігрові моменти, тренери вносять корективи. Читаємо новини, у цей час усі дуже переживають за рідних та близьких. Боремось та будемо боротись з ворогом на всіх фронтах. Дякуємо Збройним Силам України. Дуже цінуємо те, що наші воїни роблять для України та в свою чергу максимально їх підтримуємо.

Уболівальникам можу сказати тільки те, щоб підтримували нас і надалі, не дивлячись ні на що. Кривий Ріг заслуговує на таку команду. Також хочу подякувати усім вболівальникам, які були з нами протягом цих двох днів на стадіоні.

Кривбас давно не здобував нагород чемпіонату України, і справжні фани клубу дійсно щасливі разом з нами. Ми всього другий рік в еліті, і це дійсно успіх для всіх нас. Будемо багато працювати, аби приносити успіх Кривбасу в подальшому. Попереду — єврокубки, буде цікаво", — заявив український виконавець.

У наступному турі криворізький Кривбас зіграє в гостях у київського Динамо.