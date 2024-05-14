Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 13 травня 2024 року.

Житомирське Полісся у матчі 28 туру української Прем'єр-ліги, який "тривав два дні", мінімально обіграло Кривбас (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму на 25 хвилині, а його автором став Танковський.

Свій наступний матч Кривбас проведе проти київського Динамо, а Полісся зіграє з харківським Металістом 1925.

Огляд матчу:

Кривбас — Полісся 0:1

Гол: Танковський, 25.

Кривбас: Маханьков — Понєдєльнік (Стецьков, 81), Сантіні, Бескоровайний, Дібанго (По, 60) — Бізімана (Бандейра, 81), Хомченовський — Д. Кузик, Луньов, Задерака (Блізніченко, 71) — Соса.

Полісся: Кудрик — Чоботенко, Кушніренко, Шабанов, Михайліченко — Танковський (Крамар, 90+3), Таллес Коста — Фортюне, Мустафаєв, Назаренко — Ндукве (Луїфер, 74).

Попередження: Бескоровайний, Дібанго, По — Шабанов, Фортюне.