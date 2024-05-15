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Керманич Полісся прокоментував перемогу над Кривбасом.

У двадцять восьмому турі української Прем’єр-ліги житомирське Полісся на виїзді переграло криворізький Кривбас.

Кривбас — Полісся 0:1 Відео голу та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри виконувач обов’язків головного тренера "вовків" Сергій Шищенко прокоментував виступ власної команди.

"Звісно, що ми не очікували на настільки затяжний матч. Аналіз ми робили, і тих 37 хвилин, які грали вчора — ми також їх розбирали окремо. Вигадали корективи, показали хлопцям ці корективи, і я дуже вдячний хлопцям за цю перемогу.

Важливі 3 пункти тому, що ми боремось за єврокубки і нам потрібні ці 3 очки. Це був тяжкий матч, довгий, із перемінним успіхом він був під нашим контролем, але загалом ініціатива була за Кривбасом. Однак ми впорались і я дуже вдячний футболістам за те, що ми перемогли сьогодні і за ті емоції які в нас зараз є.

Незвична схема для нас була, бо в нас є певні проблемі зі складом. Певні хлопці були травмовані, хтось захворів, тому нам прийшлось грати в цю незвичну для нас тактичну схему, але ми впорались.

Так, для Кривбасу це було неочікувано, але ми цим скористались і забили м’яч і дуже чудово провели вчорашній відрізок матчу. Кривбас теж зробив корективи, але ми зреагували й на це. Я дуже вдячний, що в нас були хороші переходи і могли ще забивати і дуже добре зіграли в обороні.

Попереду ще 2 дуже непрості матчі: з невмотивованим Шахтарем та з вмотивованим Металістом 1925. Але й у нас є мотивація для того щоб рухатися до мети, яка в нас є, і до тих завдань, які поставив перед нами президент", — заявив український фахівець.

У наступному турі житомирське Полісся зіграє в гостях у харківського Металіста 1925.