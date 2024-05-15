Україна

"Гірники" обійшли Динамо не тільки за кількістю здобутих Кубків України.

Здолавши полтавську Ворсклу в фіналі Кубка України-2023/24 (2:1), донецький Шахтар став найтитулованішим клубом країни часів її незалежності.

Тепер на рахунку "гірників" 38 підсумкових звитяг в українських турнірах - вони виграли 15 чемпіонатів України, 14 Кубків і 9 Суперкубків. Шахтар також здобув перемогу в Суперкубку УЄФА-2008/09, тобто загалом донецький клуб має 39 титулів.

Їхній наближчий переслідувач, а саме київське Динамо, теж має 38 підсумкових звитяг на внутрішній арені. Столичний клуб 16 разів виграв чемпіонат України, також здобувши 13 Кубків і 9 Суперкубків.

ᴛᴇʟᴇɢʀᴀᴍ ✉️ | ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇ ▶️ | ɪɴꜱᴛᴀɢʀᴀᴍ 📸 | ꜰᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ📘

ПРИЄДНУЙСЯ ДО НАС У СОЦМЕРЕЖАХ FOOTBALL.UA!