Україна

"Гірники" здобули свій 14-й подібний трофей.

У сьогоднішньому фіналі Кубка України-2023/24 полтавська Ворскла поступилася донецькому Шахтарю (2:1) у Рівному.

Для "гірників" це перша перемога у турнірі з 2019 року, коли у вирішальному поєдинку в Запоріжжі їм протистояв першоліговий Інгулець (4:0). Загалом, на рахунку донецького клубу тепер 14 підсумкових звитяг у КУ.

Шахтар — 14 перемог (1995, 1997, 2001, 2002, 2004, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019, 2024);

Динамо — 13 (1993, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2020, 2021);

Чорноморець — 2 (1992, 1994);

Ворскла — 1 (2009);

Таврія— 1 (2010).

Нагадаємо, колектив Маріно Пушича також став чемпіоном України сезону-2023/24.