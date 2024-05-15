Україна

Керманич Шахтаря висловився про переможний фінал Кубка України проти Ворскли.

У фінальному матчі Кубка України донецький Шахтар здобув перемогу над полтавською Ворсклою з рахунком 2:0 та виграв другий для себе трофей за підсумками поточного сезону.

Головний тренер "гірників" Маріно Пушич поділився емоціями за підсумками цього переможного для своєї команди фінального протистояння.

"Я дуже задоволений, це неймовірні емоції. Я вдячний усім працівникам нашого клубу, особливо нашим гравцям. Вони провели дуже хороший сезон, зробили все, щоб ми змогли оформити "золотий дубль".

На жаль, Георгій Судаков отримав пошкодження на останньому тренуванні. Але це несерйозна травма, він буде готовий зіграти на Євро.

Моєю футбольною мрією в Шахтарі було оформити "золотий дубль", що ми й зробили. Також у мене є мрія продовжувати цю працю.

Ворскла не здивувала — ми вже грали проти неї, проаналізували її гру. У першому таймі моментів було небагато в обох команд. Був епізод, коли Дмитро Різник зробив сейв. У другому таймі було більше моментів, ми забили двічі. Також сьогодні їхні вінгери грали більш широко.

Зараз ми маємо час відсвяткувати цю перемогу. Неважливо, скільки в нас титулів — важливо просто перемагати. Головне, щоб ми продовжували свою роботу", — цитує слова Маріно Пушича офіційний сайт УАФ.

Дивитися відео голів та огляд матчу Ворскла — Шахтар ви можете на Football.ua.