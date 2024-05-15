Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка України, що відбувся 15 травня 2024 року.

У рамках фіналу Кубка України-2023/24 у Рівному донецький Шахтар впорався з полтавською Ворсклою.

Номінальні гості встигли відкрити рахунок у матчі ще до завершення першого тайму — голом відзначився Сікан. По перерві Конопля подвоїв перевагу "гірників". Полтавський клуб відповів результативним ударом Ковталюка, але бодай перевести зустріч у додатковий час вже не встиг. Фінальний свисток зафіксував здобуття Шахтарем 14-го подібного трофею.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ворскла — Шахтар у рамках фіналу Кубка України-2023/24:

Ворскла — Шахтар 1:2

Голи: Ковталюк, 85 — Сікан, 40, Конопля, 55



Ворскла: Ісенко — Крупський, Пердута, Павлюк, Хрипчук, Якубу (Нестеренко, 57) — Кане, Скляр, Сіссоко, Мякушко (Бацула, 57) — Степанюк



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Степаненко (Марлон, 73), Криськів — Зубков (Швед, 81), Бондаренко, Кевін — Сікан (Траоре, 81)



Попередження: Бацула, Хрипчук — Траоре, Криськів