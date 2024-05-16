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Керманич Руху прокоментував підготовку до гри проти Чорноморця.

У рамках двадцять дев’ятого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух прийматиме одеський Чорноморець.

За кілька днів до гри головний тренер "жовто-чорних" Віталій Пономарьов розповів про стан його команди.

"Наші результати в останніх матчах нас не влаштовують і команда розчарована. Утім, наш колектив розвивається поступово і ми рухаємось від гри до гри, і в кожній із них хочемо здобувати позитивний результат. Завдання залишається незмінним — молодь має здобути досвід гри на високому рівні.

Звичайно, ми будемо задоволені, якщо вдасться вийти в єврокубки, але це не основна наша ціль.

Не хочеться зайвий раз тиснути на хлопців, адже загалом вони досить якісно проводять цей сезон. Якщо взяти й подивитись на футболістів Руху, то половина основного складу лише в поточному сезоні почала грати на дорослому рівні. У клубі всі задоволені тим, як розвивається наша молодь і як вона прогресує. Водночас цей процес є безперервний, адже постійно треба вдосконалюватись і у нас попереду ще багато роботи.

Попереду в Руху гра з Чорноморцем. Одесити — хороша команда, яка грає у сучасний футбол. Не можна недооцінювати їх і ми це відчули, коли грали з ними у першому колі. Рух хоче грати з позиції тиску, це той футбол, який пропагує наша команда.

Так, у останніх турах нам це не вдавалось робити, але ми не відмовимось від свого ігрового стилю.

Те, що Євгеній Пастух та Богдан Слюбик є претендентами на нагороду Golden Boy, підтверджує, що ми рухаємось у правильному напрямку і клуб проводить якісну роботу.

Це — велике досягнення, що в рейтингу 100 найкращих молодих футболістів Європи є лише два українці й обидва вони — гравці Руху. Клуб розвиватиме своїх футболістів і наше завдання — створити конкурентоздатну команду", — заявив український фахівець.

Матч Рух — Чорноморець відбудеться 19 травня, о 15:30.