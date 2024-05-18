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Захисник Динамо Київ прокоментував прийдешній матч проти Кривбасу.

Київське Динамо в рамках двадцять дев’ятого туру української Прем’єр-ліги проведе домашній матч проти криворізького Кривбасу без особливого турнірного значення для себе й суперників.

Динамо — Кривбас. Напередодні

Центральний захисник "біло-синіх" Денис Попов напередодні гри розповів про стан власної команди.

"Дійсно, турнірна таблиця вже не буде тиснути, але ми гратимемо останній матч перед своїми вболівальниками, тому потрібно показати хорошу гру та досягти результату.

У принципі, із ким у парі грати в центрі оборони, для мене різниці немає. Хто краще проявляє себе на тренуваннях, той і виходить на поле. Головне, щоб позаду був "нуль", а хто гратиме — немає різниці. Хочеться якомога менше пропускати, але це футбол, який складається із забитих та пропущених м’ячів.

Звичайно, мікроклімат у колективі в другій частині сезону покращився, у тому числі — завдяки вдалій серії, яка була в нас. Але, як бачите, трохи не вистачило — втратили очки в одному, другому матчі, і в підсумку не змогли виграти чемпіонат. Потрібно прийняти це й рухатись вперед, не опускати руки та постаратись у наступному сезоні стати чемпіонами.

А в нинішньому головне провести заключні матчі сезону без травм, особливо це стосується збірників, яким їхати на Євро-2024, де потрібно гідно виступити.

Щодо мене, то я буду працювати та робити все від себе залежне, а там якщо впаде вибір на мене, то я завжди готовий. Головне, щоб здоров’я не підводило.

Виступ збірної на Євро? Як мінімум, очікую на вихід із групи, а далі вже ставити завдання від гри до гри. Потенціал у нашої збірної є, багато футболістів виступають за кордоном у топ-чемпіонатах. Це плюс для команди, потрібно, щоб якомога більше гравців їхали за кордон, зростали у професійному плані та прославляли Україну на міжнародній арені", — заявив український виконавець.

Матч Динамо Київ — Кривбас відбудеться 18 травня, о 15:30.