Україна

Потрохи формують проєкт на наступний сезон.

Криворізький Кривбас провів видатний для себе сезон української Прем’єр-ліги, забезпечивши собі "бронзові" нагороди за два тури до завершення національної першості.

Однак робота в "червоно-білому" колективі не стоїть на місці й клуб уже почав формувати склад на наступний сезон.

Зокрема, для цього криворіжці напередодні оновили угоди одразу для чотирьох власних виконавців.

Ідеться про 21-річного воротаря Богдана Хому та півзахисників Дмитра Хомченовського (34 роки), Максима Задераку (29) й Юрія Вакулка (26).

Новий контракт для голкіпера розраховано на чотири роки, тоді як для всіх інших гравців — по одному.