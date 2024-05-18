Потрохи формують проєкт на наступний сезон.
фото ФК Кривбас
18 травня 2024, 08:40
Криворізький Кривбас провів видатний для себе сезон української Прем’єр-ліги, забезпечивши собі "бронзові" нагороди за два тури до завершення національної першості.
Однак робота в "червоно-білому" колективі не стоїть на місці й клуб уже почав формувати склад на наступний сезон.
Зокрема, для цього криворіжці напередодні оновили угоди одразу для чотирьох власних виконавців.
Ідеться про 21-річного воротаря Богдана Хому та півзахисників Дмитра Хомченовського (34 роки), Максима Задераку (29) й Юрія Вакулка (26).
Новий контракт для голкіпера розраховано на чотири роки, тоді як для всіх інших гравців — по одному.