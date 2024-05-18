Україна

Капітан криворізького клубу прокоментував підписання нового контракту.

Криворізький Кривбас напередодні оголосив про підписання нових контрактів одразу з чотирма виконавцями.

Серед них — 34-річний капітан та півзахисник "червоно-білих" Дмитро Хомченовський.

Після офіційної частини заходу досвідчений виконавець прокоментував нову угоду з клубом.

"Дуже задоволений залишитись у команді ще як мінімум на рік та щасливий бути частиною команди. Упевнений, що в нас ще все попереду.

Найближчі плани — продовжувати прогресувати разом із Кривбасом та йти разом до високих результатів", — заявив український виконавець.

Хомченовський повернувся до складу Кривбасу влітку 2022 року та загалом провів за клуб 59 матчів, забивши два голи та віддавши дев’ять гольових передач.