Україна

Капітан криворізького клубу прокоментував підписання нового контракту.

Напередодні криворізький Кривбас оголосив про підписання нових контрактів одразу з чотирма виконавцями.

Серед них — 29-річний півзахисник "червоно-білих" Максим Задерака.

Після офіційної частини заходу футболіст прокоментував нову угоду з клубом.

"Хочу подякувати керівництву та тренерам за довіру. Разом ми досягнемо найвищих результатів.

Із Юрієм Миколайовичем Вернидубом працюю вже два роки, і наш прогрес дуже помітний, тому ми продовжимо йти до майбутніх перемог", — заявив український виконавець.

Задерака долучився до складу Кривбасу влітку 2022 року та провів за клуб 52 матчів, забивши дев’ять голів і віддавши сім гольових передач.