Україна

Захисник став невід’ємною складовою новачків УПЛ.

Черкаський ЛНЗ цього сезону дебютував в українській Прем’єр-лізі та закріпитись усередині турнірної таблиці.

Під час підготовки до виступів у "еліті" "бузкові" залучили до власного складу центрального захисника Назарія Муравського, попередніми клубами якого були донецький Шахтар, Маріуполь та Львів.

Із 24-річним виконавцем було укладено річну угоду, яка б мала завершитись наприкінці поточної кампанії.

Однак ЛНЗ ухвалив рішення продовжити взаємини з футболістом ще на три роки — до літа 2027 року.

Муравський за сезон відіграв 26 матчів, зробивши один гольовий пас.