Захисник став невід’ємною складовою новачків УПЛ.
Назарій Муравський, фото ФК ЛНЗ
18 травня 2024, 13:38
Черкаський ЛНЗ цього сезону дебютував в українській Прем’єр-лізі та закріпитись усередині турнірної таблиці.
Під час підготовки до виступів у "еліті" "бузкові" залучили до власного складу центрального захисника Назарія Муравського, попередніми клубами якого були донецький Шахтар, Маріуполь та Львів.
Із 24-річним виконавцем було укладено річну угоду, яка б мала завершитись наприкінці поточної кампанії.
Однак ЛНЗ ухвалив рішення продовжити взаємини з футболістом ще на три роки — до літа 2027 року.
Муравський за сезон відіграв 26 матчів, зробивши один гольовий пас.