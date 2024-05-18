Україна

Полтавський клуб незадоволений рішеннями арбітрів у останніх матчах.

Полтавська Ворскла наприкінці поточного сезону зробила акцент на гідний виступ у фіналі Кубка України, зробивши жертвою при цьому власні результати в Прем’єр-лізі.

У підсумку, "зелено-білі" так і не змогли обіграти донецький Шахтар у Рівному посеред звітного тижня (1:2), тоді як у чемпіонаті за ними тягнеться смуга з вісьмох матчів без перемог.

Однак у Ворскли є певні питання стосовно двох останніх ігор у рамках УПЛ — проти харківського Металіста 1925 та закарпатського Миная в 27 та 28 турах відповідно (обидві гри – 2:3).

Полтавський клуб із цього приводу навіть зробив публічне звернення до УАФ з приводу роботи арбітрів на цих зустрічах.

"Офіційне звернення до УАФ.

Два матчі — два рішення, що вплинули на загальний результат зустрічей.

Спираючись на офіційний аналіз Комітету етики і чесної гри щодо рішень арбітрів:

27 тур. Металіст 1925 х Ворскла (3:2). "Феліпе торкається м’яча рукою після удару суперника. Рука знаходиться близько до тулуба, та не збільшує його об’єм. Аналіз ВАА не є коректним …".

28 тур. Ворскла х Минай (2:3). "За обставин, що склалися в епізоді, коли м’яч влучив у руку Челядіна, контакт не повинен вважатися порушенням".

Коли це закінчиться?", — заявили представники Ворскли.

Наступний матч полтавська Ворскла проведе вдома проти київської Оболоні.