Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 18 травня 2024 року.

У рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги в очному протистоянні зустрілися київське Динамо та криворізький Кривбас, в якому "срібні" призери цього розіграшу чемпіонату країни виявилися сильнішими за "бронзових".

"Перестрілка" голами на початку матчу завершилася перевагою підопічних Олександра Шовковського в один м'яч, а вже під завісу поєдинку столична команда зафіксувала власний успіх ще одним голом — 3:1.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Динамо Київ — Кривбас у рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Динамо Київ — Кривбас 3:1

Голи: Ванат, 4 (пен.), Шапаренко, 7, Дубінчак, 81 — Твердохліб, 19



Динамо Київ: Бущан — Тимчик, Попов, Сирота (Волошин, 46), Дячук (Біловар, 63), Дубінчак — Ярмоленко (Буяльський, 46), Бражко (Андрієвський, 71), Шапаренко, Кабаєв — Ванат.



Кривбас: Хома — Бандейра (Понєдєльнік, 83), Сантіні, Стецьков (Вілівальд, 46), Дібанго — Хомченовський, Вакулко (Татарков, 88) — Д. Кузик, Твердохліб, Луньов (Шевченко, 75) — Соса (Прінс, 46).



Попередження: Кабаєв, Біловар — Сантіні