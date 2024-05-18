Україна

Захисник поділився враженнями від переможного матчу з Кривбасом.

У рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги в очному протистоянні зустрілися київське Динамо та криворізький Кривбас, в якому "срібні" призери цього розіграшу чемпіонату країни виявилися сильнішими за "бронзових".

Коментар після гри дав захисник Крістіан Біловар.

"На кожному домашньому матчі вболівальники створюють неймовірну атмосферу. Як я розумію, на кожен поєдинок уболівальники купують максимальну кількість квитків, які дозволені, тому велика подяка їм, що відвідують матчі.

Буду продовжувати надалі працювати, щоб у наступному сезоні отримувати більше ігрового часу. Сподіваюся, травми оминатимуть, оскільки в другій частині сезону мені не щастило – спочатку захворів, потім розбили голову. Так і не міг набрати оптимальні кондиції – тільки під кінець сезону щось вдається", — сказав Біловар.

На Football.ua доступний огляд матчу Динамо — Кривбас.