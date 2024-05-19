Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку двадцять дев'ятого туру чемпіонату України, який відбудеться 19 травня та розпочнеться о 15:30.

Дніпро-1 та Шахтар розпочнуть програму двадцять дев'ятого туру української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Дніпро-Арена" у Дніпрі.

ДНІПРО-1 — ШАХТАР НЕДIЛЯ, 19 ТРАВНЯ, 15:30. "ДНІПРО-АРЕНА", ДНІПРО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА 2+2

Дніпру-1 відверто пощастило приймати Шахтар саме зараз.

Насамперед команда готувалася до чемпіона у спокійному, тижневому циклі, тоді як чемпіон у середу грав фінал Кубка. Він, фінал, виявився явно складнішим, ніж очікували гірники, інтрига зберігалася до останніх секунд – і, звичайно, проти Ворскли ця команда залишила чимало сил.\

Крім цього, у команд справжня прірва у рівні мотивації. Шахтар – чемпіон, володар золотого дубля, причому виграв свої трофеї в останній тиждень, а не як Байєр, у якого емоції встигли прийти та піти. У його випадку насамперед виникає навіть не питання “у якому стані лідери?”, а “хто, власне, приїде до Дніпра?”.

Ні серйозно. Марлон і Кевін, звичайно, не примхливі примадонни, приводів так до себе ставитися вони не давали, але не дуже зрозуміло, навіщо везти багатомільйонні активи на абсолютно непотрібний матч до міста, де найсильніше затягуються матчі через повітряні тривоги. Це стосується не тільки легіонерів: ті ж Судаков і Бондар так само заслужили відпочинок.

Для Дніпра-1 тим часом матч критично важливий. Дуже слабка весна (одна перемога в останніх шести матчах!) призвела до того, що підопічні Максимова рубаються за кожне очко з Поліссям і Рухом. Треба скористатися низькою мотивацією Шахтаря – тому що якщо цього не зробити, в останньому турі ним може скористатися Полісся.

І як тут не згадати, що Дніпро-1 останнім часом навіть із мотивованими “гірниками” грає успішно. З трьох останніх матчів Шахтар вдалося перемогти у двох – причому з різними тренерами, при досить великій текучці кадрів. Для Сарапія, Сватка, Бабенка комфортно грати другим номером, вони спроможні створити безліч проблем донецьким зіркам.

Минулого сезону Шахтар без зайвої рефлексії програв непотрібний матч Ворсклі – навіть прощання Пятова з футболом не стало приводом вбиватися (хоча, чесно кажучи, перемога Ворскли – теж не найгірший варіант для прощання з футболом саме Пятова). Таким чином, цілком припускаю програш чемпіона.

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