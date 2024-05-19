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Захисник Динамо Київ прокоментував перемогу над Кривбасом.

У двадцять дев’ятому турі української Прем’єр-ліги київське Динамо в домашньому матчі переграло криворізький Кривбас.

Динамо Київ — Кривбас 3:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри захисник "біло-синіх" Владислав Дубінчак прокоментував виступ власної команди.

"Сьогодні сподобалась відкрита гра, тому що ні нам, ані Кривбасу вже нічого не треба було, ми в турнірній таблиці вже не опустимось і не піднімемось. Гадаю, вболівальникам було цікаво спостерігати.

Окрім того, ми спробували нову тактику в першому таймі. Гра вийшла для вболівальників.

Конкретно мені подобається така позиція, коли грають у три центральних захисники. У мене тоді більш розв’язані руки, мені це більше імпонує. У чотири захисники теж непогано, але в п’ять мені імпонує.

Зрозуміло, що ми весь сезон грали за іншої тактики, і зараз бувало непорозуміння, з’являлись розриви у центрі, багато контратак як в іншу сторону, так і в нашу. Тому ще треба допрацьовувати. Якщо ми хочемо використовувати у якихось матчах цю тактику, то над нею ще треба попрацювати, аби краще її розуміти.

Зараз у мене важкий період, мало граю, через дві гри на третю, тому для мене цей гол дуже важливий. Це допоможе мені психологічно, і далі буде тільки зростання угору.

У другому таймі в нас було більше моментів, адже це наша звична тактика, ми до неї звикли, грали ці півроку за цієї тактики, тож розуміємо, як діяти. Тому в другому таймі дійсно було значно легше грати.

Я вважаю, що такі акції клубу, як після цієї гри дуже важливі. Дякую вболівальникам, які приходять у ці важкі часи на стадіон та підтримують нас. Ми віддаємо шану нашим воїнам, це все завдяки ним. Дуже дякуємо їм. Вони роблять набагато важчу роботу, аніж ми всі.

Для мене це були важкі півроку, я мало грав. Тому зараз хотілося б почати все з нуля, доводити своє місце в складі. Що стосується останньої гри сезону, думаю, ми просто будемо грати у відкритий, гарний футбол для вболівальників. Руху є, що вирішувати, нам — ні.

Я вважаю, збірникам дійсно треба відпочити, нічого страшного. Мабуть, у нас гратимуть хлопці, які менше грали, у них є шанс себе проявити. Вважаю, вони нічим не гірші.

Усі, хто є в структурі Динамо — сильні гравці, просто не всі отримують ігровий час. Зараз для цих гравців буде шанс себе проявити, тому, гадаю, усі будуть максимально налаштовані", — заявив український виконавець.

У заключному турі київське Динамо гратиме на полі львівського Руху.