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Захисник Руху прокоментував прийдешню гру проти Чорноморця.

У рамках двадцять дев’ятого туру української Прем’єр-ліги львівський Рух прийматиме одеський Чорноморець.

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Напередодні гри захисник "жовто-чорних" Роман Дідик розповів про стан його команди.

"У нас попереду фактично два фінали і перший з них — проти Чорноморця. Настрій у команди бойовий, усі на позитивній хвилі готуються до цього матчу. Кожен із нас налаштований на перемогу у двох домашніх іграх, які залишились, ну і, звісно, всі хочуть зіграти в єврокубках.

Чорноморець — це сильна команда, у якій зібрані якісні футболісти. На нас чекає цікавий та непростий матч. У чомусь їхній стиль схожий на те, як грає Рух. Одесити завжди викладаються на повну у кожній грі, пресингують, добре грають один в один по всьому полю.

Прикро, що в останніх турах Рух не перемагав. Водночас зараз все в наших руках і потрібно вдало зіграти в наступних матчах та здобути позитивний результат. Команда повинна показати все, на що вона здатна", — заявив український виконавець.

Матч Рух — Чорноморець відбудеться 19 травня, о 15:30.