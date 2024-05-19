Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинкiв другого дня 29-го туру чемпіонату України, якi відбудуться 19 травня.

Чи буде "зграя" сьогодні такою ж агресивною і готовою тримати удар, як цієї ночі її найвідоміший гравець? / ФОТО: ФК ПОЛIССЯ

Чи буде "зграя" сьогодні такою ж агресивною і готовою тримати удар, як цієї ночі її найвідоміший гравець? / ФОТО: ФК ПОЛIССЯ

Матчу Дніпра-1 та Шахтаря ми підготували окремий анонс.

ЛНЗ — Зоря

Недiля, 19 квiтня, 13:00. "Черкаси-Арена". Пряма трансляція на UPL TV

Матч ЛНЗ та Зорі пройде першим, бо турнірного значення не має.

прогноз 0:0

МЕТАЛIСТ 1925 — ПОЛIССЯ

НЕДIЛЯ, 19 ТРАВНЯ, 15:30. ЛIВИЙ БЕРЕГ, КИЇВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Почнемо з ігор, у яких турнірну мотивацію зазнають обидва суперники. Мабуть, головний з них: битва Металіста 1925 та Полісся, в якій нічия буде практично дорівнювати взаємній поразці.

У Полісся останній тур із Шахтарем, а у харків'ян навіть не має значення, з ким (для довідки скажу, що з Вересом) – якщо вони не виграють сьогодні, це може означати достроковий виліт. Якщо Верес обіграє Олександрію, то “двадцять п'ятих” ховає навіть нічия з Поліссям – Оболоні вони поступаються за особистими зустрічами... А її, нічию, добути буде дуже непросто: житомирський клуб не просто так йде на десяток позицій вище та вирішує зовсім інші завдання.

При цьому, повторюся, для “вирішення завдань” житомирцям треба перемагати. І це збільшує шанси їхнього суперника: і Скрипник, і його команда повинні розуміти, що якщо до певної пори утримувати 0:0, то Полісся, зазвичай, дуже закрите, розкриється – і тоді його можна буде нокаутувати. Інше питання, що сказати і написати такі речі набагато простіше, ніж зробити: Металіст 1925 впевнено лідирує в лізі за пропущеними і дуже, дуже багато голів своїм суперникам просто подарував. Саме це робить Полісся фаворитом гри.

Тут, щоправда, є певна несподівана проблема у підготовці. Навіть у соцмережах Полісся ніхто не приховував, що вся команда в ніч із суботи на неділю підтримувала одного із гравців... у поєдинку з Тайсоном Ф'юрі. Якщо хтось забув, то Олександр Усик – футболіст житомирського клубу, з яким ще влітку було підписано контракт, і навіть на бій він виходив у його екіпіруванні. Але поєдинок навіть почався о другій годині ночі – як це сприяє дотриманню режиму та відновленню?

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Металіст 1925: Мозіль — Курило, Імереков, Фарина, Капінус — Юсов, Обіная, Габелок, Гармаш — Сидоров, Борячук

Полісся: Кудрик — Чоботенко, Кушніренко, Шабанов, Михайліченко — Танковський, Таллес Коста — Козак, Мустафаєв, Назаренко — Ндукве

прогноз 1:2

МИНАЙ — КОЛОС

НЕДIЛЯ, 19 ТРАВНЯ, 15:30. МИНАЙ АРЕНА, С. МИНАЙ. ТРАНСЛЯЦIЯ НА УПЛ.TV

Інша команда з самого дна приймає Колос – і, незважаючи на дуже низьке місце, знаходиться у формі набагато краще. В принципі, все, що більше за нуль – це більше, ніж набрав Колос в останніх трьох турах, а Минай взяв цілих шість очок. Команда з Ковалівки, за відчуттями, просто не очікувала такого темпу від аутсайдерів: планувала дограти сезон десь у середині таблиці, запустити перезавантаження (під це запрошувався Генінсон) – але відрив від небезпечної зони почав танути рекордними темпами.

При цьому, задля справедливості, тане він багато в чому через матчі, які нічого або майже нічого не вирішують. І Чорноморець, і Ворскла не були так сильно мотивовані у матчах із Минаєм, коли виходили проти нього на поле. Колос буде дуже, дуже мотивований – і три очки взяти легко точно не дозволить. Думаю, ми побачимо дуже закриту гру, в якій цінність гольового моменту зашкалюватиме.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Минай: Кемкін — Дмитрук, Скиба, Чуєв, Кисіль — Семотюк — Матюшенко, Кораблін — Ременяк, Устименко, Вакула Колос: Фесюн — Бурда, Бондаренко, Чорноморець, Цуріков — Ільїн, Оріховський, Демченко, Топалов — Велетень, Рангел

прогноз 1:0

РУХ — ЧОРНОМОРЕЦЬ

НЕДIЛЯ, 19 ТРАВНЯ, 15:30. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

А йшов Генінсон із Чорноморця, щодо якого питань ще більше, ніж щодо Колосу. Так, Колос може сенсаційно і навіть ганебно вилетіти, а одесити вже немає – але, глобально, майбутнє одеситів набагато туманніше. Питання щодо продовження співпраці і з тренером, і з лідерами... Загалом, гарантували собі ще сезон в УПЛ (Оболонь відстає на 6 очок, але поступається за особистими зустрічами) – і добре.

Рух нині живе у зовсім іншому всесвіті. Перш за все, команда в принципі йде в зоні Ліги конференцій, набрала на 14 очок більше, ніж одесити, і готова до глобального виходу на новий рівень. Але річ навіть не в цьому. Рух виростив ціле покоління чудової молоді, яка готова добувати результат тут і зараз, забезпечила величезну внутрішню конкуренцію – і, відповідно, робить львів'ян явним фаворитом гри.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рух: Ледвій — Сич, Слюбик, Дідик, Роман — Таллес, Підгурський, Пастух — Квасниця, Карабін, Федор

Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Гучек, Єрмаков — Альваренга, Огіря, Брагару — Бадібанга, Авагімян, Штогрін

прогноз 2:0

Недiля, 19 травня, 15:30. Стадіон “Ворскла” ім. О. Бутовського, Полтава. Пряма трансляція на УПЛ.ТБ

А хто грає навесні по-справжньому погано, так це Ворскла. Одне набране очко у восьми останніх турах! Звісно, команда наблизилася до зони вильоту – і матч із Оболонню починає для неї грати виняткове значення. Опуститися до зони стикових матчів – це для команди такого ресурсу буде чимось небаченим.

Оболонь із шести останніх матчів п'ять закінчила внічию, але щоб вибратися з небезпечної зони, їй таки треба щось виграти. З кількох останніх матчів виїзд до Ворсклі виглядає як мінімум не менш перспективним, ніж прийом Олександрії. Тут, щоправда, тонкий вибір, пов'язаний із усіма відомими птахами. Грати на перемогу – та ризикувати програти? Чи добитися нічиєї, яка зі стовідсотковою ймовірністю залишить у зоні перехідних матчів, але при цьому не дасть двом “М” наблизитися надто близько?

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ворскла: Ісенко — Крупський, Лукас, Чеснаков, Корнієнко — Скляр, Сіссоко — Кане, Нестеренко, Якубу — Ковталюк

Оболонь: Кичак — Косовський, Карась, Дубко, Осман — Чернов, Черненко, Мединський, Грисьо — Краснопір, Тарануха

прогноз 1:1

НЕДIЛЯ, 19 ТРАВНЯ, 15:30. "АВАНГАРД", РІВНЕ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ TV

Як ви вже знаєте, Олександрія закінчує сезон матчем із Оболонню. Звичайно, для команди Ротаня вкрай бажано на той момент мати відрив більше, ніж у три очки – щоб не розпочинати у 30-му турі нульову стадію стикових матчів (хто програв, той грає “стики”). Але Верес, звичайно, мотивований і сам: все, окрім перемоги, може поставити його на межу прямого вильоту. Нагадаю, останній тур рівняни грають із Металістом 1925.

При цьому для Ротаня, який так любить катати нічиї, ситуація досить комфортна. Олександрія має забрати м'яч і контролювати його за принципом “поки він у нас, нам не заб'ють”. Ось тільки Верес не те що Олександрії саме тому не повинен програвати – він із Динамо та Шахтарем удома взяв нічиї, дуже мало контролюючи м'яч. Звичайно, все вирішать епізоди – і 20% володіння господарів можуть виявитися небезпечнішими, ніж 80% гостей.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Верес: Когут — Балан, Кучеренко, Сезар Да Сілва, Шевченко — Кучеров, Курко — Морозко, Дахновський — Яго, Гайдучик

Олександрія: Шевченко — Скорко, Кампуш, Копина, Мартинюк — Калюжний, Михайленко, Кулаковський — Шостак, Ковалець, Безерра