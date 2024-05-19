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Півзахисник ЛНЗ прокоментував прийдешню гру проти Зорі.

У рамках двадцять дев’ятого туру української Прем’єр-ліги черкаський ЛНЗ прийматиме луганську Зорю.

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Напередодні гри півзахисник та капітан "бузкових" Віталій Бойко розповів про стан його команди.

"ЛНЗ — команда, яка вперше грає в УПЛ, тому хотіли б бути в таблиці якнайвище. На кожну гру виходимо, щоб здобути перемогу і порадувати наших вболівальників. Тому можу запевнити, що в двох домашніх матчах будемо грати лише на перемогу.

Наш наступний суперник, Зоря, — це амбітна команда з хорошими виконавцями, які вміють комбінувати, і добре грають на контратаках.

Але в Черкасах на Зорю чекає непростий поєдинок, у якому ЛНЗ хоче взяти три залікових бали і продемонструвати хорошу гру для своїх уболівальників.

Найкращий матч сезону? Мабуть, гра з Минаєм у першому колі, ми перемогли 3:0 і здобули першу перемогу в УПЛ. І, звісно, нічия з Динамо в Києві.

Не сказав би, що капітанська пов’язка додала багато обов’язків, але з’явилась велика відповідальність, як на полі, так і поза ним. Ти маєш бути лідером, людиною, яка повинна повести за собою команду до перемоги", — заявив український виконавець.

Матч ЛНЗ — Зоря відбудеться 19 травня, о 15:30.