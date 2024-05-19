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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 29-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та луганська Зоря.

Черкаський ЛНЗ та луганська Зоря зіграють поміж собою в рамках двадцять дев'ятого туру української Прем'єр-ліги.

Олег Дулуб, після перемоги над ковалівським Колосом (3:1), залучив до стартового складу Бара в центральному трикутнику, тоді як Наумець гратиме на правому фланзі атаки.

Юрій Коваль, на тлі нічиєї проти рівненського Вересу (1:1), використав із перших хвилин Жуніньйо ліворуч у захисті, тоді як Мічін та Жан Клод зіграють у центрі поля, а Слесар розташується ліворуч в атаці.

ЛНЗ: Пеньков — Стасюк, Муравський, Саліху, Г. Пасіч — Тілль, Яшарі, Бар — Наумець, Молло, Ейнел.

Запасні: Кучеренко, Самойленко, Тарасенко, Шестаков, Рибалка, Бойко, Тищенко, Олійник, Хобленко, Прядун.



Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Башич, Жуніньйо — Яцик, Жан Клод, Мічін — Антюх, Герреро, Слесар.

Запасні: Мацапура, Набит, Головкін, Мишньов, Чурко, Горбач, Бугай, Ндур, Хахльов, Мариновський.



Гра ЛНЗ — Зоря почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.