Україна

Традиційно для останніх турів, арбітри були призначені за допомогою жеребкування.

Комітет арбітрів УАФ опублікував призначення суддівських бригад на матчі останнього 30 туру української Прем'єр-ліги.

Традиційно для останніх турів чемпіонату України, арбітри були призначені за допомогою жеребкування.

Матч між львівським Рухом та київським Динамо був довірений Дмитру Панчишину, а протистояння між житомирським Поліссям та донецьким Шахтарем – Олексію Деревинському.

Також додамо, що на трьох матчах не буде системи ВАР – це поєдинок ЛНЗ – Ворскла, гра між Зорею та Колосом, а також зустріч Металіста 1925 і Вереса.

УПЛ. 30 тур

24 травня, п'ятниця

15:30 ЛНЗ – Ворскла. Арбітр – Анастасія Романюк (Івано-Франківськ).

25 травня, субота

15:30 Полісся – Шахтар. Арбітр – Олексій Деревінський (Хмельницький), VAR – Ігор Пасхал (Херсон).

15:30 Рух – Динамо. Арбітр – Дмитро Панчишин (Харків), VAR – Віктор Копієвський (Кропивницький).

15:30 Зоря – Колос. Арбітр – Михайло Райда (Закарпатська обл.).

15:30 Чорноморець – СК Дніпро-1. Арбітр – Микола Балакін (Київська обл.), VAR – Максим Козиряцький (Запоріжжя).

15:30 Оболонь – Олександрія. Арбітр – Віталій Романов (Дніпро), VAR – Денис Шурман (Київська обл.).

15:30 Кривбас – Минай. Арбітр – Роман Блавацький (Львів), VAR – Дмитро Бондаренко (Одеса).

15:30 Металіст 1925 – Верес. Арбітр – Олександр Шандор (Львів).

Нагадаємо, чемпіоном цього сезону УПЛ достроково став Шахтар, а Динамо фінішувало другим. У боротьбі за виживання максимально спекотно – Металіст 1925 посідає останнє місце, але попереду у двох очках Верес та Минай, а перед ними Оболонь, яка має на три бали більше, ніж у харків'ян.