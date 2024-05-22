Україна

Очолити рейтинг зумів лондонський Арсенал.

Львівський Рух ділить із леверкузенським Баєром 8 місце рейтингу від CIES Football Observatory, який враховує стабільність команди, її вікову структуру і контрактну політику з найкращими перспективами в наступні сезони.

Загалом у переліку вказано майже 800 клубів з 59 ліг світу. Дані вимірювались кількістю гравців у лізі за останні три роки, віковою структурою — відсотком хвилин у поточному сезоні футболістів віком від 31 року (за винятком воротарів), а також контрактною політикою — відсотком хвилин футболістів чиї контракти закінчуються не пізніше 31 грудня 2025 року.

Окремий рейтинг клубів української Прем'єр-ліги виглядає наступним чином:

Нагадаємо, у наступному, останньому турі (30) УПЛ-2023/24 Рух прийматиме Динамо. Матч відбудеться у суботу, 25 травня (початок — о 15:30 за київським часом).