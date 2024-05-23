Україна

Іспанський фахівець знову працюватиме в АПЛ.

Лондонський Вест Гем завершив сезон англійської Прем’єр-ліги на дев’ятій сходинці турнірної таблиці, здобувши 52 очки та відставши від зони єврокубків на 11 залікових балів.

Разом із тим, команда на чолі з Девідом Моєсом вилетіла з чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА за підсумком протистоянь проти леверкузенського Баєра, тож і таким чином "молотобійці" не змогли забезпечити собі міжнародні матчі на наступний сезон.

У керівництві клубу цей неприємний осад вирішили використати як привід для перебудови в колективі, тож звільнили Моєса.

На місце шотландця Вест Гем призначив іспанського фахівця Хулена Лопетегі, який до цього працював із Вулвергемптоном, звідки був звільнений на початку вересня минулого року.

До цього в кар’єрі 57-річного фахівця був досвід роботи у Райо Вальєкано, Кастільї мадридського Реала, збірній Іспанії, Порту, власне мадридському Реалі та андалузькій Севільї.

Лопетегі розпочне роботу з командою з 1 липня 2024 року.