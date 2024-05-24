Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 30-го туру чемпіонату України, який відбудеться 24 травня та розпочнеться о 15:30.

У рамках 30 туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між черкаським ЛНЗ та Ворсклою, яке пройде на стадіоні "Черкаси-Арена".

ЛНЗ — Ворскла

П'ятниця, 24 травня, 15:30. "Черкаси-Арена". Пряма трансляція на UPL TV

Можна сказати, що представникам Черкас та Полтави пощастило з календарем: можна піти у відпустку на день раніше. Ось тільки йтимуть вони в абсолютно різному настрої.

ЛНЗ на тижні захопив футбольну громадськість, показавши свій тренувальний центр. Там немає розкоші – але видно, як у Черкасах серйозно взялися до справи та планують, зокрема, розвивати молодь. У цьому відчувається зміна підходу порівняно з “амбітними проектами” нульових, коли кілька виділених мільйонів означали лише скільки бразильців і сербів у першій команді, а база могла пам'ятати XIX століття. І перша команда цьому відповідає: у дебютному сезоні у вищій лізі ЛНЗ посів сьоме місце.

Ворскла у дебютному сезоні у вищій лізі зайняла третє, але це було понад чверть століття тому. І зараз полтавський клуб рухається траєкторією, яка протилежна черкаській. Дуже-дуже багато поразок, жахлива гра в обороні – і, наче на глузування, слова віце-президента, що клуб планує пролонгацію контракту з Долганським. Усі всі розуміють: клуб занадто залежить від Жеваго, який має надто складний стан справ, щоб витрачати ресурси ще й на футбол.

ЛНЗ тому і почав показувати тренувальний центр до кінця сезону, що 30 тур для нього абсолютно нічого не вирішує. Так само, як і Ворскла, команда в єврокубки не пробилася, але й вильоту уникла – і у зв'язку з цим ми навіть не публікуємо орієнтовні склади, оскільки обидва тренери можуть випустити скільки завгодно дублерів. Але форма черкасців дозволяє вважати їх фаворитами гри.

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