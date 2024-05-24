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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 24 травня 2024 року.

У 30 турі УПЛ-2023/24 ЛНЗ приймав Ворсклу і здобув мінімальну звитягу завдяки "сухому листу" Тілля.

Господарі поля відкрили рахунок ще в першій половині першого тайму. Гол їхнього люксембурзького півзахисника виявився вирішальним у поєдинку. Таким чином, колектив Олега Дулуба здобув свою третю поспіль перемогу в чемпіонаті та закріпив за собою сьому сходинку турнірної таблиці. Ворскла зараз іде восьмою, але за підсумками останнього туру може опинитися аж трьома позиціями нижче.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ЛНЗ — Ворскла в рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

ЛНЗ — Ворскла 1:0

Гол: Тілль, 16

ЛНЗ: Самойленко — Г. Пасіч, Муравський, Саліху, Каплієнко (Стасюк, 70) — Тілль (Шестаков, 70), Яшарі, Бойко — Наумець (Олійник, 56), Молло (Прядун, 76), Ейнел (Тищенко, 70).

Ворскла: Домолега — Пердута, Рамірес (Островський, 80), Хрипчук (Толі, 67), Бацула — Павлюк, Челядін (Скляр, 46) — Крупський, Глущенко, Мякушко (Кане, 46) — Ковталюк (Феліпе, 67).

Попередження: Самойленко — Павлюк, Глущенко.