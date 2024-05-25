Football.ua представляє прев'ю поєдинку 30-го туру чемпіонату України, який відбудеться 25 травня та розпочнеться о 15:30.
Таллес готовий до гри / ФОТО: ФК РУХ
25 травня 2024, 07:30
Рух та Динамо завершать сезон української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Арена Львів" у Львові.
РУХ — ДИНАМО
СУБОТА, 25 ТРАВНЯ, 15:30. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ
Останній тур УПЛ подарував сюжет із категорії “навмисне не придумаєш”. Золотий і срібний призери сезону, вже в черговий раз розігравши медалі, приїдуть до претендентів на участь у Лізі конференцій, які будуть готові випалювати газон у боротьбі за перемогу. Динамо та Шахтар очевидно сильніші, вони довели свій клас на довгій дистанції – і сьогодні ми перевіримо, що означає більше: клас чи мотивація.
Тут, щоправда, є велика різниця. Рух повністю влаштовує нічия – він мало того, що обходить Полісся на два пункти, так ще й має перевагу за особистими зустрічами. Відповідно, львів'янам не дуже треба атакувати: достатньо буде відстояти той рахунок, що горить на табло на першій секунді.
Щоправда, ось це знання (“нічия виводить у єврокубки”) може зіграти з Рухом і злий жарт. Неможливо уявити команду Пономарьова в положенні, яка бозливо захищається – вона протягом усього сезону відстоювала максимально протилежні цінності. І ось, зараз диспозиція мотивує зіграти закрито. Чи не стане тренер, команда чи хоча б хтось із них ламати звичний стиль гри?
У Динамо, чесно, дуже складно побачити хоч якусь мотивацію. Раніше можна було б говорити про боротьбу Ваната за звання найкращого бомбардира, але зараз форвард випереджає найближчих переслідувачів на чотири м'ячі – і прямо скажемо, не та ліга УПЛ, щоб хтось у ній оформлював покер. Тим більше, що Полісся дуже уточнено битися за результат. Тож чекаємо на велику перевірку юніорів від Олександра Шовковського.
ЦІКАВІ ФАКТИ:
Динамо може забити 950-й гостьовий гол в УПЛ (ще 3 м’ячі).
Рух може здобути 30-ту перемогу в УПЛ.
Безпрограшна загальна серія Руху триває в УПЛ 6 ігор: 2 перемоги та 4 нічиї, а на своєму полі – 6 ігор: 3 перемоги та 3 нічиї.
Гольова домашня клубна рекордна серія Руху в Чемпіонаті триває 6 ігор (10 голів).
Безнічийна серія Динамо триває в УПЛ 8 ігор: 7 перемоги та поразка.
400-й матч в складі українських команд у всіх турнірах може провести Олександр Караваєв (Динамо).
Рух при Віталію Пономарьову може 20-й раз зіграти внічию в УПЛ.
30-й гол в УПЛ може забити Владислав Ванат, 20-й – Микола Шапаренко (обидва -Динамо).
10-й «сухий» матч в УПЛ може провести Дмитро Ледвій (Рух).
ПОТОЧНА ФОРМА:
ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯНЬ:
прогноз 1:1