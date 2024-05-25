Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 30-го туру чемпіонату України, який відбудеться 25 травня та розпочнеться о 15:30.

Рух та Динамо завершать сезон української Прем’єр-ліги матчем на стадіоні "Арена Львів" у Львові.

РУХ — ДИНАМО

СУБОТА, 25 ТРАВНЯ, 15:30. "АРЕНА ЛЬВІВ", ЛЬВІВ. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Останній тур УПЛ подарував сюжет із категорії “навмисне не придумаєш”. Золотий і срібний призери сезону, вже в черговий раз розігравши медалі, приїдуть до претендентів на участь у Лізі конференцій, які будуть готові випалювати газон у боротьбі за перемогу. Динамо та Шахтар очевидно сильніші, вони довели свій клас на довгій дистанції – і сьогодні ми перевіримо, що означає більше: клас чи мотивація.

Тут, щоправда, є велика різниця. Рух повністю влаштовує нічия – він мало того, що обходить Полісся на два пункти, так ще й має перевагу за особистими зустрічами. Відповідно, львів'янам не дуже треба атакувати: достатньо буде відстояти той рахунок, що горить на табло на першій секунді.

Щоправда, ось це знання (“нічия виводить у єврокубки”) може зіграти з Рухом і злий жарт. Неможливо уявити команду Пономарьова в положенні, яка бозливо захищається – вона протягом усього сезону відстоювала максимально протилежні цінності. І ось, зараз диспозиція мотивує зіграти закрито. Чи не стане тренер, команда чи хоча б хтось із них ламати звичний стиль гри?

У Динамо, чесно, дуже складно побачити хоч якусь мотивацію. Раніше можна було б говорити про боротьбу Ваната за звання найкращого бомбардира, але зараз форвард випереджає найближчих переслідувачів на чотири м'ячі – і прямо скажемо, не та ліга УПЛ, щоб хтось у ній оформлював покер. Тим більше, що Полісся дуже уточнено битися за результат. Тож чекаємо на велику перевірку юніорів від Олександра Шовковського.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

Динамо може забити 950-й гостьовий гол в УПЛ (ще 3 м’ячі). Рух може здобути 30-ту перемогу в УПЛ. Безпрограшна загальна серія Руху триває в УПЛ 6 ігор: 2 перемоги та 4 нічиї, а на своєму полі – 6 ігор: 3 перемоги та 3 нічиї. Гольова домашня клубна рекордна серія Руху в Чемпіонаті триває 6 ігор (10 голів). Безнічийна серія Динамо триває в УПЛ 8 ігор: 7 перемоги та поразка. 400-й матч в складі українських команд у всіх турнірах може провести Олександр Караваєв (Динамо). Рух при Віталію Пономарьову може 20-й раз зіграти внічию в УПЛ. 30-й гол в УПЛ може забити Владислав Ванат, 20-й – Микола Шапаренко (обидва -Динамо). 10-й «сухий» матч в УПЛ може провести Дмитро Ледвій (Рух).

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