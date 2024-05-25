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Football.ua представляє прев'ю до матчу 30-го туру, який пройде 25 травня і розпочнеться о 15:30.

У рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між житомирським Поліссям та Шахтарем, яке пройде на домашньому стадіоні житомирської команди.

Полiccя — Шахтар



Субота, 25 травня, 15:30. Арена "Полісся", Житомир. Пряма трансляція на UPL.TV

Останній тур УПЛ подарував сюжет із категорії “навмисне не придумаєш”. Золотий і срібний призери сезону, вже в черговий раз розігравши медалі, приїдуть до претендентів на участь у Лізі конференцій, які будуть готові випалювати газон у боротьбі за перемогу. Динамо та Шахтар очевидно сильніші, вони довели свій клас на довгій дистанції – і сьогодні ми перевіримо, що означає більше: клас чи мотивація.

Якщо ми говоримо про Шахтар, то ця команда, в принципі, досить несерйозно ставиться до матчів, які для неї не важливі. Буквально минулого сезону “гірники” у статусі чемпіона програли Ворсклі, чим дали можливість вийти в Лігу конференцій. Чи не повториться історія через рік?

Проблема Полісся в тому, що воно відстає не на два очки, а на два з половиною. І Руху, і Дніпру-1 житомирці поступаються за особистими зустрічами: з кожним із цим суперників вони взяли всього по одному очку. Таким чином, будь-яка рівність буде не на їхню користь – і, як наслідок, Дніпру-1 та Руху достатньо зіграти внічию, щоб випередити команду Шищенка у турнірній таблиці.

Якщо ж ми говоримо про гру на результат, то головна проблема Полісся – гра в обороні. В останніх 12 матчах житомирці всього три рази зіграли на нуль: причому дуже гідні 1:0 з Колосом, Ворсклою та Кривбасом перемежуються з трьома пропущеними від Металіста 1925, чотирма від Чорноморця, двома від Минаю... Загалом – дуже стабільна оборона, і перед дуже класною, багатоваріативною атакою Шахтаря встояти їй буде складно.

Ну і так, якщо ми говоримо про матч з такими високими ставками, то, звісно, про жодного Усика на полі (як зовсім недавно говорив віце-президент) не може бути й мови. Абсолютний чемпіон світу з боксу, звичайно, амбасадор Полісся і навіть на бій проти Ф'юрі вийшов в екіпіруванні клубу, але він просто не заявлений на сезон. Випустити його означає отримати технічну поразку. Полісся, можливо, планувало вийти до єврокубків достроково і таким чином показати Усика на полі, але не так сталося, як гадалося.

Втім, якщо у Житомирі знають про внутрішні проблеми Дніпра-1 краще, ніж ми, то вони можуть випускати і Усика, і Кличка, і будь-кого.

ЦІКАВІ ФАКТИ:

30-й матч Полісся в УПЛ. Безпрограшна серія Шахтаря в УПЛ триває 17 ігор: 15 перемог та 2 нічиї, а на полях суперників – 14 ігор: 10 перемог та 4 нічиї. Безпрограшна домашня серія Полісся в Чемпіонаті триває 3 гри: 2 перемоги та нічия. З 27 серпня минулого року Шахтар в гостях більше одного гола за матч не пропускає. З 8 грудня минулого року гравці Полісся на своєму полі більше одного гола за матч не забивають. 20-й матч Шахтаря при Маріно Пушичу в УПЛ. 10-й гра Полісся при Сергію Шищенку в Чемпіонаті.

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