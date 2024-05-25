Україна

Завершився один із поєдинків 30 туру чемпіонату України.

У рамках тридцятого туру української Прем'єр-ліги-2023/24 львівський Рух приймав київське Динамо на Арені Львів.

Протягом першого тайму зустрічі команди не зуміли порадувати глядачів результативними ударами. У другій половині поєдинку гості відкрили рахунок завдяки голу Діалло. Пізніше Дідик відновив паритет у матчі. Вдруге вийти вперед у зустрічі киянам допоміг Царенко. Фінальний свисток зафіксував виїзну звитягу Динамо, яка залишила Рух без єврокубків на наступний сезон.

Рух — Динамо 1:2

Голи: Дідик, 63 — Діалло, 52, Царенко, 77

Рух: Ледвій — Слюбик, Роман, Дідик, Слюсар (Підгурський, 78) — Пастух, Сич, Таллес, Карабін (Руніч, 53) — Плюман (Федор, 78), Квасниця

Динамо: Нещерет — Караваєв, Попов, Біловар (Михавко, 75), Дубінчак — Андрієвський (Дячук, 64), Шепелєв — Беніто, Буяльський (Царенко, 46), Діалло — Волошин (Малиш, 46)

Попередження: Роман, Квасниця — Діалло