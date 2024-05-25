Україна

Команда Сергія Шищенка у заключному матчі сезону забрало максимум.

Перед початком останнього туру української Прем’єр-ліги інтриги в турнірній таблиці було, певна річ, менше, аніж ще кілька тижнів тому, проте вона все одно залишалась. Зокрема, стосовно того, хто представлятиме нашу країну в наступному розіграші єврокубкових змагань. За дві путівки до кваліфікації Ліги конференцій УЄФА змагались три клуби: львівський Рух, дніпровський Дніпро-1 та житомирське Полісся.

І всі вони грали в заочному режимі проти суперників, яких цілком можна було вважати невмотивованими. Наприклад, "вовки" на власному полі приймали чемпіона країни, донецький Шахтар, який захистив свій титул ще за підсумком Класичного проти київського Динамо в 28 турі, тож міг собі дозволити й зіграти внічию чотирьохгодинну баталію проти СК тиждень тому (1:1). А ось чого не мала б робити команда Сергія Шищенка, так це втрачати очки в дуелі проти претендентів на виліт в особі харківського Металіста 1925 (3:3), за рахунок чого конкуренти й покращили власні позиції.

Настрій господарів на цю гру був цілком зрозумілим, тоді як гості скоріше просто не здивували. Шахтар почав експериментувати вже з моменту оголошення стартових складів, і хоча на початку гри виглядав більш-менш зібраним, але як тільки почались перші проблеми, то все це нагнітання біля чужих воріт кудись зникло. Кудрик витягнув кілька важких м’ячів за перші 20 хвилин гри, але потім ще треба було пошукати схожі моменти від "гірників".

Полісся тим часом просто чекало на свій шанс. І, здається, отримало його саме в наслідок травми Ракіцького посеред першого тайму. Довелось Пушичу проводити ротацію в центрі оборони й у підсумку саме з цієї зони одразу прийшли аж два пропущених м’ячі. Спочатку Педріньйо знову підставив команду, коли зрізав подачу кутового з лівого флангу у власні ворота, а потім Луїфер замкнув простріл Назаренка під час контратаки.

І все — як виходити з такого скрутного становища, цей експериментальний Шахтар просто не знав. У другому таймі кращою гра гостей не стала. Тільки більше прізвищ основного складу долучилось до гри, тоді як найбільш гострим моментом був, хіба що, черговий дальній постріл від Назарини із штрафного під поперечину. А завершення матчу команди взагалі просто догравали, нехай і поштовхались трошки на сам кінець сезону. Після цього Житомир почув новини зі Львову й то було краще кави для дебютантів УПЛ.

У підсумку житомирське Полісся здобуло 50 очок та посіло п’яту сходинку турнірної таблиці й наступного футбольного року гратиме в кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, тоді як донецький Шахтар нікуди не міг подітись із першого місця з 71 балом.— Шахтар 2:0Педріньйо, 27 (авт.), Луїфер, 29Кудрик — Михайліченко, Чоботенко, Шабанов, Назаренко — Таллес Коста (Крамар, 90+2), Кушніренко, Танковський (Чечер, 90+6) — Мустафаєв, Луїфер, Ндукве (Фортюне, 68).Твардовський — Гочолеішвілі, Ракіцький (Лемкін, 23), Міроші, Педріньйо (Цуканов, 63) — Назарина — Швед, Бондаренко (Криськів, 62), Марлон (Сікан, 63), Кевін — Траоре.Попередження: Фортюне — Кевін