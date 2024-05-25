Україна

Визначилися всі місця українських команд у єврокубках.

За підсумками 38 туру УПЛ стало відомо, що Дніпро-1 посів четверте місце. Це означає, що наступного сезону команда зіграє у кваліфікації Ліги Конференцій.

Що стосується Полісся, то клуб із Житомира вперше зіграє в єврокубках. Вони здолали Шахтар (2:0), посіли п'яте місце і теж зіграють у кваліфікації Ліги Конференцій.

Зазначимо, що третім став Кривбас, про що відомо було вже відносно давно. Криворізький клуб гратиме в Лізі Європи (з третього раунду).

Шахтар зіграє в Лізі чемпіонів, однак невідомо, чи одразу з основного етапу, чи потрібно буде грати у кваліфікації. Усе залежить від результату матчу фіналу ЛЧ між Боруссією Дортмунд і Реалом.

У відборі до Ліги чемпіонів також гратиме Динамо.