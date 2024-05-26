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Керманич Вересу прокоментував перемогу над Металістом 1925.

Рівненський Верес напередодні на полі суперників обіграв харківський Металіст 1925 у матчі заключного туру української Прем’єр-ліги та посів четверту з кінця сходинку в таблиці, унаслідок чого гратиме в перехідних матчах за виживання.

Металіст 1925 — Верес 1:2 Відео голів та огляд матчу УПЛ

Після завершення гри виконувач обов’язків головного тренера "червоно-чорних" Олег Шандрук прокоментував виступ власної команди.

"Ми задоволені перемогою. Дуже непростий матч був. Тому всі зараз емоційно спустошені. Але ми не маємо часу на перепочинок. Уже посеред тижня на нас очікує перший матч плей-оф.

Сьогодні вітаю команду з перемогою, керівництво клубу, наших уболівальників, які підтримували на стадіоні в Києві та перед телеекранами. На мою думку, ми закономірно перемогли сьогодні.

Ми достатньо моментів створили. Переважали суперника за цим компонентом. Хоча, психологія — велика штука. Наприкінці матчу ми грали на утримання рахунку і серйозно виручив команду в одному з епізодів Богдан Когут, за що йому дуже дякую.

Щодо пенальті у наші ворота — потрібно аналізувати епізод. Був VAR, за який ми боролись. Арбітр ухвалив таке рішення, арбітри VAR із цим рішенням погодились.

У іншому епізоді арбітри у ворота Металіста 1925 пенальті не призначили. Що тут ще говорити? Емоції в нас звісно були, ми емоційно реагували на ці рішення. Зрештою, добре, що жоден із цих епізодів зрештою на результат гри не вплинув. Добре, що ми перемогли.

Епіцентр? Усе залежить від нас. Ми представляємо Українську Прем’єр-лігу. Але хлопці вже мають думати про матчі з Епіцентром і серйозно налаштовуватися. Бо для суперника це шанс пробитись до еліти й вони спробують цей шанс використати. А футбол не любить невідповідного ставлення.

Ми зробимо все можливе, щоб правильно налаштувати команду на ці матчі", — заявив український фахівець.

Суперником рівненського Вересу в плей-оф боротьби за виживання в УПЛ буде Епіцентр.