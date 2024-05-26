Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 25 травня 2024 року.

У рамках тридцятого туру української Прем'єр-ліги-2023/24 дніпровський Дніпро-1 на виїзді обіграв одеський Чорноморець.

Команда Юрія Максимова продовжувала боротьбу за єврокубки, тож не мала права поступатись суперникам, які з останніх десяти матчів сезону перемогли лише в двох.

У підсумку СК дотиснув суперників наприкінці кожного з таймів і забезпечив собі місце в кваліфікації Ліги конференцій УЄФА на наступний сезон.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Чорноморець — Дніпро-1 у рамках 30-го туру української Прем'єр-ліги-2023/24:

Чорноморець — Дніпро-1 0:2

Голи: Очеретько, 45+1, Третьяков, 73

Чорноморець: Варакута — Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару — Бадібанга, Васильєв, Шпорн, Штогрін — Бойчук, Авагімян (Кузик, 66)

Дніпро-1: Волинець — Адамюк, Сарапій, Сваток, Пасіч — Рубчинський, Очеретько — Гуцуляк (Когут, 74), Лєднєв, Гаджиєв (Танчик, 68) — Філіппов (Третьяков, 58)

Попередження: Авагімян — Гаджиєв