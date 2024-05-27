Керманич Колосу прокоментував перемогу над Зорею.
Олександр Поздєєв, фото ФК Колос Ковалівка
27 травня 2024, 09:28
У заключному турі сезону української Прем’єр-ліги ковалівський Колос обіграв луганську Зорю у виїзному поєдинку.
Після завершення гри головний тренер "чорно-білих" Олександр Поздєєв прокоментував виступ власної команди.
"Ми очікували на здобуття перемоги набагато раніше, але отримали великий досвід і великий урок. Побачили, над чим потрібно працювати і що потрібно покращувати.
Якість гри сьогодні була не така, яку ми хочемо бачити, але виграли — і це дуже добре.
Усі люди, які у нас є на контракті — це бойові одиниці. У нас немає основних і запасних. Люди, які виходять, ми на них розраховуємо.
Потрібно перепочити, провести час з сім’єю, набратись емоцій, сил, тому що нас чекає дуже важка праця", — заявив український фахівець.
Ковалівський Колос завершив сезон на 12 сходинці турнірної таблиці.