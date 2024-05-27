Україна

Керманич Колосу прокоментував перемогу над Зорею.

У заключному турі сезону української Прем’єр-ліги ковалівський Колос обіграв луганську Зорю у виїзному поєдинку.

Після завершення гри головний тренер "чорно-білих" Олександр Поздєєв прокоментував виступ власної команди.

"Ми очікували на здобуття перемоги набагато раніше, але отримали великий досвід і великий урок. Побачили, над чим потрібно працювати і що потрібно покращувати.

Якість гри сьогодні була не така, яку ми хочемо бачити, але виграли — і це дуже добре.

Усі люди, які у нас є на контракті — це бойові одиниці. У нас немає основних і запасних. Люди, які виходять, ми на них розраховуємо.

Потрібно перепочити, провести час з сім’єю, набратись емоцій, сил, тому що нас чекає дуже важка праця", — заявив український фахівець.

Ковалівський Колос завершив сезон на 12 сходинці турнірної таблиці.