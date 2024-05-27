Україна

Керманич Кривбасу прокоментував перемогу над Минаєм.

Криворізький Кривбас у заключному турі сезону української Прем’єр-ліги обіграв закарпатський Минай у домашньому поєдинку (3:0).

Після завершення гри головний тренер "червоно-білих" Юрій Вернидуб прокоментував виступ власної команди.

"У нас був дуже довгий шлях до бронзи. Так, ми боролись за більш високі місця. Але, дякувати Богу, команда зробила неймовірне. Тим паче в такому сильному чемпіонаті, яким, безсумнівно, є УПЛ.

Ми вибороли бронзу, маючи таких суперників, як Дніпро-1, Полісся, Зоря. Уже мовчу про Шахтар і Динамо. Звісно, як-то кажуть, апетит приходить під час прийому їжі. Тому завжди хочеться більшого.

Ми взяли цю планку, тому вже сказав хлопцям, що треба добре підготуватись до наступного сезону. Попереду — Ліга Європи та потужні суперники. Вважаю, на поле грають не гроші, а команди, тому шанс є у всіх. Завжди можна перемагати сильнішого та багатішого за тебе суперника. Зробимо усе для успішного виступу в єврокубках.

Чемпіонат України вже позаду. Ми забезпечили собі третє місце за три матчі до закінчення сезону. Тому десь вибачаємось перед вболівальниками та нашими захисниками на фронті, що команда поступилась у трьох попередніх матчах. Але таке буває, коли немає мотивації.

Щодо сьогоднішньої гри, то вона мені дуже сподобалась. Знали, що суперник бореться за виживання. Просив хлопців зіграти на максимумі, щоб усе було за спортивним принципом. І вони не залишили шансів Минаю.

Я дуже вдячний всім за цей успіх, якого ми досягли разом. Найголовніше, щоб наші вболівальники і фанати, які знаходяться на фронті та боронять Україну від ворога, скоріше повернулись додому. Їм велике дякую та низький уклін від ФК Кривбас за те, що вони роблять для всіх нас. А вони роблять дуже багато.

Завдяки їм ми можемо грати в футбол, тому ми повинні їм дарувати посмішки та радість перемогами та хорошим футболом. Слава ЗСУ! Слава Україні!", — заявив український фахівець.

Криворізький Кривбас завершив сезон на третій сходинці турнірної таблиці.