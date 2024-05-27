Україна

Керманич Миная прокоментував поразку від Кривбасу.

Закарпатський Минай у заключному турі сезону української Прем’єр-ліги обіграв у гостях поступився криворізькому Кривбасу (0:3).

Після завершення гри головний тренер "лисів" Желько Любенович прокоментував виступ власної команди.

"Вітаю Кривбас із перемогою та здобуттям бронзових нагород. Вони заслужено зайняли третє місце. Бажаю Кривбасу успіху в наступному сезоні та єврокубках. Сподіваюсь, їм вдасться пробитись до групового раунду.

Стосовно гри, у нас не вистачило сил, щоб перемогти в цьому матчі, як у попередньому. Я вдячний своїм футболістам за цей сезон, за той період, що я працюю тут головним тренером.

Від неділі починаємо готуватись до Першої ліги. Сподіваюсь, у нас будуть пропозиції по футболістам. Хочеться, щоб вони пішли на підвищення. Будемо займатись комплектацією команди на новий сезон. Стоїть задача — за один рік повернутись в УПЛ. Зробимо все для цього.

У мене ще рік контракту з клубом. Залишаюсь у Минаї, та буду тут працювати.

Вважаю, що зробити неможливе — це залишитись в УПЛ. Але ми цієї мети не досягли. Так, в цілому ми зробили багато роботи: у 2024 році набрали 19 очок. Нам не вистачило зовсім трохи. Я вдячний своїм футболістам за цей сезон", — заявив сербський фахівець.

Закарпатський Минай завершив сезон на передостанній сходинці турнірної таблиці.