Україна

Гравець є вихованцем криворізького клубу.

Український центральний захисник В’ячеслав Рябов є вихованцем академії ще старого криворізького Кривбасу й свій професійний шлях розпочинав у місцевому Гірнику, який потім перетворився на сучасний "червоно-білий" колектив.

Паралельно з цим 34-річний виконавець устиг пограти за ковалівський Колос та польську Унію Солець, після чого повернувся до України влітку 2022 року й продовжив виступи за Кривбас.

Однак основним у команді Юрія Вернидуба Рябов так і не став — усього шість матчів за сезон (352 хвилини) спонукали його ухвалити рішення про завершення професійної кар’єри.

Загалом В’ячеслав провів у Кривбасі 57 ігор, забивши чотири голи.