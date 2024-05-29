Україна

Захисник Вересу прокоментував прийдешній матч проти Епіцентру.

Рівненський Верес завершує підготовку до першого перехідного матчу за право на участь в українській Прем’єр-лізі проти кам’янець-подільського Епіцентру на полі суперників.

Напередодні протистояння захисник "червоно-чорних" Євгеній Шевченко, який раніше виступав у складі суперників, розповів про настрій у колективі.

"Буде приємно побачити усіх своїх друзів та колишніх партнерів по команді. Звичайно, я стежив за виступами Епіцентру у нинішньому сезоні, коли була така можливість — дивився їхні матчі.

Але це протистояння не матиме для мене якоїсь особливої принциповості. Налаштовуюся, як і на попередні матчі в чемпіонаті — із усією відповідальністю.

Епіцентр не можна недооцінювати. Це хороша команда, яка грає в атакувальний та комбінаційний футбол. У протистоянні з ними нам буде дуже непросто.

Думаю, перед ними ставлять завдання зачепитись за історичний шанс потрапити до УПЛ. Але і в нас є свої завдання. Ми прагнемо зберегти прописку в еліті. Бо таке місто як Рівне, з такими палкими вболівальниками — не може залишитись без Прем’єр-ліги.

Обіцяємо, що зробимо усе можливе задля здобуття позитивного результату у цих двох заключних матчах сезону", — заявив український виконавець.

Матч Епіцентр — Верес відбудеться 29 травня, о 15:30.