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Керманич Зорі прокоментував підсумки сезону.

Луганська Зоря завершила сезон української Прем’єр-ліги на десятій сходинці турнірної таблиці.

Після завершення офіційних поєдинків в.о. головного тренера "мужиків" Юрій Коваль прокоментував виступ його колективу.

"Чемпіонат був дуже складний. Я проходив схожу ситуацію в 2010 році з Юрієм Вернидубом, коли треба було вилазити з передостаннього місця, із зони вильоту. Це завжди складно.

У цілому, я поділив би другу частину сезону на декілька частин: початок весни, де грали переконливо, мали результат та непогану гру. Потім, був збій через те, що деяких хлопців викликали до збірних, деякі були травмовані, були паузи, плюс пропущені матчі першого кола.

Я думав, що буде як під час єврокубків — ми грали багато поєдинків, через них набирали форму та потім було в чемпіонаті легше. Але виявилось, що ці перенесені зустрічі з лідерами, деякі суб’єктивні речі та непросте турнірне положення не дало нам змоги легше зітхнути.

У нас було лише 3-4 можливості скорегувати тренувальний процес та провести нормальний тижневий цикл. Це було під час паузи збірних. І знов, не в повному складі, адже деякі гравці їхали захищати честь власних країн. Безумовно, чудово, що в складі Зорі завжди є гравці збірних, але в той же час, це складне випробування для тренерів.

Коли багато клубів борються за виживання, у першу чергу цікавить результат і кожен заліковий пункт надважливий — не завжди йде мова про якість гри. Повторюсь, насамперед важливим був саме результат. Плюс, були травми — перелом ребра, забій колінного суглоба, декілька м’язових травм. Це все каже про те, що хлопці старалися, билися. На щастя, ми вирішили завдання мінімум заздалегідь.

У Черкасах нас запитали, чому ми часто змінюємо лінію півзахисту. Це не ми змінюємо, це змінюють травми, картки і таке інше. Доводилось також тактично грати по іншому, грати не в свою гру, а виходячи від гравців на полі та від суперника.

Від футболістів треба вимагати тільки те, що він може зробити. Якщо вимагаєш неможливого, то помиляється саме тренер, а не гравець. Навіть зустріч із ЛНЗ показала це. Заміна Башича й ті хлопці, котрі вийшли на поле — вони інші за структурою. Вони більше творці, ніж руйнівники. Суперник грав агресивно, на грані фолу. Ситуація з Аліуном Ндуром, у якого закрита черепно-мозкова травма, це довела. І жодної реакції арбітра…

Однозначно Зоря не на своєму місці — це погано. Зоря знов зуміла вийти зі складної ситуації — це плюс. Зараз важливо провести селекціонну роботу, щоб не повторювати помилки, які були на початку цього чемпіонату.

Є в нас і перспективні гравці. Той же Артем Слесар вийшов проти ЛНЗ у стартовому складі. Він — один з тих, хто практично не пропустив жодного тренування. Потенціал є у деяких. У нас часто є тренування, до яких ми залучаємо гравців U-19.

Учора, наприклад, був Бражко, сьогодні Яцик, завтра буде ще хтось. Зоря завжди допомагала футболістам прогресувати.

Зараз практично вся команда пішла у відпустку. На зараз плани такі — збираємось 23-го червня. 3-4 дні у команди будуть не медобстеження. Потім, плануємо збори в Словенії, де, скоріш за все, зіграємо 6 контрольних матчів.

У Словенії гарні кліматичні умови, гарні спаринги проти балканських команд. Повертаємось десь за тиждень до початку сезону, декілька вихідних та знов до роботи.

Так вийшло, що до нас не приїхав Нваезе, який є якісним захисником. Це помічали також наші суперники на зимових зборах. Зазвичай, не вистачає гравців групи атаки, а нам не вистачило футболістів групи оборони, які були б універсальними та могли б грати як на позиції центрального захисника, так й на позиції опорного чи флангового.

Як казав Гвардіола, неможливо мати в складі 22-23 рівнозначних гравців. Краще мати 18-19, але універсальних.

До того ж бувають травми, перебір карток, тому підсилюватись треба усюди. Ви ж розумієте — витрачати великі гроші в наш час та перебувати в другій частині таблиці — такого бути не може.

Є складності. Завдання в нас максимальні. Треба розуміти, що ні тренера, ані клубу не існує окремо від гравців. Потім йдуть умови для тренування, база й таке інше. Ми вже 10 років не граємо вдома. Але працюємо, поступово покращуємо наші умови", — заявив український фахівець.

Нагадаємо, що в заключному турі луганська Зоря поступилась ковалівському Колосу (0:1).