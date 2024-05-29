Україна

Досвідчений голкіпер залишив житомирський клуб.

Український воротар Денис Бойко влітку минулого року став гравцем житомирського Полісся в якості вільного агента на тлі багаторічних виступів у складі київського Динамо.

За цей сезон 36-річний виконавець провів 24 матчі, пропустив 21 гол та 8 разів відіграв "на нуль".

Однак на заключну частину сезону досвідчений гравець поступився місцем у основному складі Олегу Кудрику.

А вже після завершення кампанії клуб та футболіст вирішили не продовжувати трудові взаємини.

"Дякуємо Денису за внесок та переданий досвід, який він приніс до нашої команди. І окреме дякую за дві серії післяматчевих пенальті в цьогорічному розіграші кубку України.

¡No pasarán! "Жовто-зелена" родина бажає подальших успіхів у житті!", — ідеться в офіційній заяві житомирян.

Нагадаємо, що в кар’єрі Бойка були також часи виступів за київські ЦСКА та Оболонь, криворізький Кривбас, дніпровський Дніпро, турецький Бешикташ та іспанську Малагу.